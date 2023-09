CBF aumenta prêmio do Fortaleza na Copa do Brasil de 2023; confira valor

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) aumentou a premiação do Fortaleza na Copa do Brasil de 2023. Inicialmente, o clube havia conquistado R$ 5,4 milhões no torneio, mas a entidade anunciou em uma conta oficial nas redes sociais que o Leão embolsou o montante geral de R$ 8,5 milhões.

Assim, o time cearense arrecadou mais R$ 3,1 mi. O Diário do Nordeste apurou que o acréscimo é motivado por uma mudança no regulamento do torneio. Como entrou na 3ª fase, o Leão começaria a ganhar receita a partir dessa etapa, mas a CBF mudou e também incluiu cotas das 1ª e 2ª fases.

O Fortaleza entrou direto na 3ª fase por conta da classificação à Libertadores de 2023. Ao longo da competição, a equipe superou o Águia de Marabá-PA e foi eliminada pelo Palmeiras, nas oitavas.

Para 2024, a vaga está garantida por conta do título cearense. No momento, o clube disputa a Série A e também a Copa Sul-Americana, onde disputa a semifinal.

Premiação do Fortaleza na Copa do Brasil de 2023

1ª fase : R$ 1,4 milhão

: R$ 1,4 milhão 2ª fase : R$ 1,7 milhão

: R$ 1,7 milhão 3ª fase : R$ 2,1 milhões

: R$ 2,1 milhões Oitavas de final : R$ 3,3 milhões

: R$ 3,3 milhões Total: R$ 8,5 milhões