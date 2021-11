Caucaia x Icasa pela Fares Lopes: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Caucaia e Icasa decidem neste domingo (28), a Taça Fares Lopes de 2021. As duas equipes se enfrentam às 15 horas, no estádio Franzé Morais, no CT Cidade Vozão, em Itaitinga (CE) em jogo único, sem presença de público. Se o jogo terminar empatado no tempo normal, o título será definido nos pênaltis.

O campeão ganhará uma vaga na Copa do Brasil de 2022, a competição mais lucrativa do futebol brasileiro, já recebendo R$ 560 mil pela cota de participação na 1ª Fase do torneio nacional.

Palpites

Onde Assistir

A partida será transmitida pela FCF TV no Youtube

Como chegam

A Raposa Metropolitana e Verdão do Cariri chegam invictos para a decisão, com campanhas seguras na 1ª Fase e no mata-mata. O Caucaia tem a melhor campanha geral, por isso manda a partida no CT do Ceará. O Rubro-Negro liderou o Grupo A da 1ª Fase com 10 pontos e 83,3% de aproveitamento, com 3 vitórias (Crato, Ceará e Barbalha) e um empate (Floresta) e passou pelo favorito Atlético Cearense na semifinal em dois jogos (0x0 e 3x1). O destaque da Raposa Metropolitana é o experiente atacante Siloé, que já marcou 3 gols na competição.

O técnico do Caucaia é Washington Luiz, que sempre faz trabalhos vencedores no futebol cearense e reencontra o Icasa, seu ex-clube e que foi campeão da Série B pelo Verdão em 2020.

No Verdão

Comandado pelo experiente técnico Flávio Araújo, o Icasa também liderou seu grupo na 1ª Fase, acumulando 8 pontos e 66,6% de aproveitamento no Grupo B, vencendo dois jogos (Pacatuba e União) e empatando dois (Guarany de Sobral e Atlético). No mata-mata que valeu vaga na decisão, o Verdão fez o clássico do Cariri com o Barbalha e avançou, com vencendo por 2 a 1 no jogo de ida e empatando em 2 a 2 no duelo de volta, no Inaldão. O destaque do Verdão é Gustavo Henrique, que marcou os dois gols decisivos contra o Barbalha no jogo de volta.

Histórico

As duas equipes costumam ir bem na Taça Fares Lopes e já decidiram o título outras vezes. Esta é a terceira vez que o Caucaia chega a final da competição (2018 foi campeão e 2019 vice). Já o Verdão do Cariri chega a sua quarta decisão (foi vice em 2010 e 2020, sendo campeão em 2014).

Prováveis escalações

Caucaia

Josué, Polegar, Carlão, Max Oliveira, Talys, Everton, Thiaguinho, Roni Lobo, Nael, Adílson e Lincoln. Técnico: Washington Luiz

Icasa

Mondragon, Jader, Marcelo, Alberte, Rogerio, Luciano, Goiaba, Gustavo Henrique , Rhuann, Hiltinho e Caique. Técnico: Flávio Araújo

Ficha Técnica

Competição: Taça Fares Lopes 2021 - Final

Local: Estádio Franzé Morais - CT do Ceará, em Itaitinga (CE)

Data: 28 de novembro de 2021 - 15 horas