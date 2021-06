Caucaia empata em 2 a 2 com América-RN e segue na lanterna do Grupo A3 da Série D

O Caucaia empatou com o América-RN em 2 a 2, neste sábado (26), em partida realizada no estádio Raimundão, válida pela quarta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro.

Os primeiros gols da partida foram marcados pelos visitantes. Os dois por Elvinho, aos 23 e 26 da etapa inicipal. A redação do Caucaia começou ainda no segundo tempo, com Genesis Fernandes, aos 35 minutos. No segundo tempo, o empate veio com Ednei, aos 20 minutos.

Com o resultado, Caucaia soma apenas 2 pontos no grupo A3 da competição, enquanto o América foi a 4 pontos.