Castelão volta a ter capacidade máxima após reposição de cadeiras

O Castelão está novamente com a capacidade máxima após recuperação dos assentos e disponibiliza, agora, 63.904 lugares. Apesar de contar com todos os assentos recuperados, a capacidade do momento liberada para o Castelão é de 80% - cerca de 51 mil pessoas - após decreto mais recente do Governo do Estado.

Foram instalados 10 mil encostos, 3.500 cadeiras completas, 500 assentos, 1.050 suportes de sustentação e 150 longarinas. O investimento foi de R$ 3.750.473,00.

“Já estamos com 95% do material instalado, faltando pequenos reparos. Iremos realizar uma campanha de conscientização para que o torcedor não fique em pé nas cadeiras e não danifique o patrimônio público”, ressaltou o secretário do Esporte e Juventude, Rogério Pinheiro.

Imprensa

Também está em fase de conclusão a recuperação das cabines de imprensa no setor N6. O equipamento recebeu o investimento de R$ 4.699.978,00, com a reforma da cobertura, vidraçarias e recuperação termoacústica.

A Superintendência de Obras Públicas (SOP) é responsável pela execução das intervenções, em parceria com a Secretaria do Esporte e Juventude (Sejuv). Em breve, a imprensa voltará a ocupar o seu respectivo lugar no estádio, segundo informou o Governo.

Jogos

A Arena Castelão completou 74 jogos realizados em 2021, após a partida entre Ceará e Fluminense, pela Série A do Campeonato Brasileiro, no último sábado (31), com previsão de sediar, pelo menos, mais nove da Série A de 2021.

O segundo estádio com mais jogos neste ano é o Maracanã, no Rio de Janeiro, com 58. Em terceiro, o Mineirão, em Belo Horizonte, com 57.