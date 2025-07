Castelão: gramado é revitalizado antes de Clássico, e bancos recebem identificação da Copa de 2027

O gramado da Arena Castelão passou por reparos no período da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. Os bancos de reserva também receberam identificação da Copa do Mundo feminina, e outras melhorias também foram realizadas. Após a pausa, a maior praça esportiva cearense vai receber o primeiro Clássico-Rei da Série A de 2025.

O campo foi completamente revitalizado, o que inclui corte raso mecanizado, recolhimento da palhada, cortes verticais, cobertura com areia, adubção, controle de irrigação e outros procedimentos.

Os bancos de reserva do estádio receberam identificação da Copa do Mundo Feminina. Também foram instaladas placas de sinalização para pessoas com deficiência e placas de prioridade em banheiros e elevadores.

“Com o intervalo de jogos, seguimos o cronograma de revitalização do gramado e realizamos melhorias na Arena Castelão”, explicou Rogério Pinheiro, secretário do Esporte.

Fortaleza e Ceará se enfrentam neste domingo (13), a partir das 20h30 (de Brasília). A praça esportiva já realizou 24 partidas nesta temporada.