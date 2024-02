Caso vença, Ceará pode classificar o Maracanã para a Série D de 2025; entenda

O Ceará irá contar com uma torcida maior para o jogo contra o Caucaia. Em caso de vitória ou empate do Vovô, no jogo desta quinta-feira (8), na Arena Castelão, o Maracanã estará classificado para a Série D de 2025.

Isso se deve, pois, caso o Caucaia perca pontos contra o Alvinegro, o Azulão de Maracanaú estaria matematicamente classificado para a segunda fase do Cearense 2024. E, entre os clubes classificados para a próxima fase da competição, apenas Maracanã e Iguatu não possuem vaga garantida em alguma divisão do Brasileirão de 2025.

Ao todo, o Campeonato Cearense disponibiliza três vagas para a competição nacional. Nesse caso, a última vaga, para a Série D de 2025, seria entregue ao primeiro colocado do quadrangular do rebaixamento, que será descoberto ao final do campeonato.