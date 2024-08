Carro do jogador Lucas Mugni colide com ônibus após atleta deixar treino no Ceará

O meio-campista do Ceará , Lucas Mugni, se envolveu em um acidente na manhã deste domingo (18), na Avenida João Pessoa, após deixar o CT do clube, em Porangabuçu. Conforme a assessoria do Ceará, Mugni colidiu o veículo dele com um ônibus. No momento do acidente atleta estava acompanhado do filho, mas nada ocorreu com ambos.

Nas imagens é possível ver o carro do jogador com a frente do carro destruída após bater também um muro.

Confira a nota do Ceará sobre o caso:

O Ceará SC informa que, na manhã desse domingo, 18, o meio-campista Lucas Mugni colidiu seu veículo com um ônibus, na Av. João Pessoa, após deixar o CT de Porangabuçu. O atleta estava acompanhado do filho, mas felizmente nada aconteceu com ambos. Condutor e passageiros do coletivo também não sofreram nada. Prontamente o Clube prestou assistência necessária e acionou a Autarquia Municipal de Trânsito para os trâmites necessários.

O Ceará entra em campo na próxima quarta-feira (21), quando enfrenta o CRB, fora de casa, pela Série B. Na última partida da competição, o Vovô foi derrotado por 2 a 1 pelo Mirassol.