Carro da Stock Car pega fogo em treino de Goiânia e piloto se pronuncia: 'um susto'

Durante treino da Stock Car em Goiânia neste sábado (26), o carro do piloto Daniel Serra pegou fogo. Ele usou as redes sociais para tranquilizar os fãs e disse estar bem, mas informou que o carro ficou danificado.

Um vídeo mostra o momento em que as chamas atingiram o veículo. Até o momento, a Stock Car não informou quais as causas do acidente. As informações são do g1.

Pelas redes sociais, Daniel Serra falou sobre o episódio, que chamou de "um susto".

"Um susto hoje nos treinos aqui em Goiânia. Tudo bem comigo, mas o carro [ficou] bem danificado", escreveu. Ele ressaltou ainda que a equipe está "trabalhando forte para arrumar tudo".

O próximo treino da Stock Car na capital de Goiás estava agendado já para este domingo (27).