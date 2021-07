Carlos Cereto anuncia saída do Grupo Globo após 20 anos

O jornalista Carlos Cereto está de saída do Grupo Globo após 20 anos. O anúncio aconteceu nesta quinta-feira (1°) nas redes sociais do ex-apresentador e comentarista do SporTV. Atualmente, Cereto estava ocupando o cargo de repórter e comentarista do Estado de São Paulo no Redação SporTV, programa comandado por Marcelo Barreto, mas desde junho não figurava mais entre os participantes.

De acordo com o site Notícias da TV, Carlos Cereto foi demitido do Esporte da Globo de São Paulo. O clima entre funcionário e chefia não era dos melhores, optando-se, assim, por uma saída amigável entre as partes envolvidas.

Carreira de Carlos Cereto na Globo

Carlos Cereto chegou ao Grupo Globo, em 2001, como repórter. Teve passagem, em 2008, pela Rádio Globo, em São Paulo, mas retornou ao SporTV. Durante sua passagem pelo canal esportivo da emissora carioca, Cereto inúmeros cargos, entre eles: editor-chefe, chefe de reportagem, chefe de redação, comentarista e apresentador.

Há dois anos, em 2019, Cereto ganhou um programa próprio na grade do SporTV: "Acabou a brincadeira" - nome de um de seus bordões. A emissora, no entanto, optou por encerrar a atração no mesmo ano por não ter a audiência esperada.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte