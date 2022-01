Canoa Quebrada será sede dos Jogos Universitários Brasileiros de Praia 2022

O Ceará vai receber os Jogos Universitários Brasileiros de Praia de 2022. A competição será realizada entre 28 de abril e 4 de maio, na praia de Canoa Quebrada, em Aracati, cidade a 163 km de Fortaleza. Dez modalidades serão disputadas. O primeiro evento esportivo da Confederação Brasileira de Desporto Universitário (CBDU) vai reunir atletas e demais colaboradores de todo o país na disputa por medalha e por vaga na Universíade, o Mundial da categoria.

Um dos destinos mais procurados do Estado será palco de competições em dez modalidades: basquete 3x3, beach soccer, beach hand, beach tennis, beach wrestling, cross trainning, futevôlei, futmesa, vôlei de praia e vôlei 4x4 misto. Ainda de acordo com a CBDU, pode haver alteração caso haja algum problema na logística do evento.

Em 2021, foram 715 participantes de 20 estados brasileiros. Além de atletas e técnicos, também dirigentes, sttafs, voluntários e o comitê organizador.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte