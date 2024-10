Campeonato Cearense Feminino 2024 começa neste sábado; veja regulamento e participantes

O Campeonato Cearense Feminino de 2024 começa neste sábado (26) e terá seis equipes na disputa, entre elas Ceará e Fortaleza.

A 1ª Fase terá dois grupos de três times, em jogos de ida e volta, totalizando 6 rodadas. O Grupo A tem Ceará, Fortaleza e The Blessed e o Grupo B: Juasal, R4 e Crato. Legenda: Seis times disputam o Cearense Feminino de futebol Foto: Reprodução/FCF

O primeiro Clássico Rainha está marcado para 2ª rodada, no dia 31, no CT Ribamar Bezerra. E o de volta, no dia 9 de novembro no CT Franzé Morais.

As duas melhores equipes de cada grupo avançam para as semifinais, que serão em dois jogos. A final será em jogo único.

Ceará e Fortaleza são os favoritos ao título, pelo maior investimento e tradição. Desde 2018 o título vai para Porangabuçu ou Pici. O Vozão tem 4 títulos neste período (2018, 2019, 2021 e 2023), e o Leão dois (2020 e 2022).

No Vovô

Para a disputa do Cearense, o Ceará contratou 10 atletas. Ao todo, o elenco será composto por 27 jogadoras. Delas, 14 são oriundas do Sub-17 e três do Sub-20. O técnico Erivelton Viana, campeão com o Vovô em 2023, falou sobre a montagem do elenco para a disputa do torneio, destacando a mescla entre experiência e juventude das atletas.

“Procuramos, acima de tudo, montar um elenco que pudesse ter atletas experientes e da base, principalmente do Sub-17, que estava em competição também. Assim foi feito. Conseguimos trazer algumas atletas que vestiram a camisa do clube, com história, de volta. Algumas campeãs brasileira (em 2022). Algumas outras jogadoras experientes, com passagens por grandes clubes”.

No Leão

A equipe tricolor chega com a base da equipe que jogou a Série A2 do Brasileiro e chegou até as quartas de final, sendo derrotadas no confronto do acesso para o Juventude. O técnico Erandir, ídolo como jogador no futebol masculino, terá 29 atletas no elenco.

"É um grupo experiente mesclado com várias jogadoras que disputaram o Brasileiro Sub-20 e Cearense Sub-17, competição que foram campeãs. Então, mesclamos muito esse grupo, a experiência com atletas que estão acostumadas com decisões", disse o técnico.

Confira tabela básica do Campeonato:

1ª rodada - 26/10

Ceará x The Blessed - 15h - (estádio Franzé Morais)

R4 x Crato - 26/10 - 15h - (Inaldão, em Barbalha)

2ª rodada - 31/10

Fortaleza x Ceará - 15h - (CT Ribamar Bezerra)

Juasal x R4 - 15h -

3ª rodada - 02/11

The Blessed x Fortaleza ​- 15h - (CT Ribamar Bezerra)

Crato x Juasal - 15h - (Mirandão)

4ª rodada - 06/11

Fortaleza x The Blessed - 15h - (CT Ribamar Bezerra)

Juasal x Crato - 15h - (A definir)

5ª rodada - 09/11

Ceará x Fortaleza - 15h - (Franzé Morais)

R4 x Juasal - 15h -

6ª rodada - 13/11

The Blessed x Ceará - 15h - (Franzé Morais)

Crato x R4 - 13/11 - (Mirandão)

Semifinais

Jogos de ida: 16/11

Jogos de volta: 20/11

Final

Jogo único: 23/11