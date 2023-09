Camisa de Messi é a mais vendida da MLS; confira

Apesar de ter chegado na metade da temporada, a camisa do Inter Miami com o nome e o número do craque argentino Lionel Messi já é a mais vendida do ano na liga de futebol dos Estados Unidos (MLS).

A competição divulgou, nesta sexta-feira (29), a lista de uniformes mais vendidos em seu site oficial entre o início do ano e o dia 12 de setembro, mas não publicou os números das vendas.

Atrás de Messi, o atacante brasileiro João Klauss, do St. Louis City, e o alemão Hany Mukthar (Nashville SC), atual Bola de Ouro da MLS, ocupam a segunda e a terceira posições.

O argentino Sebastián Driussi, do Austin FC, e o mexicano Carlos Vela, do atual campeão Los Angeles FC, completam o Top 5 da lista.

Efeito Messi

Para a apresentação do camisa 10, o Inter Miami disponibilizou algumas unidades de seu tradicional uniforme rosa na loja localizada no estádio. E elas se esgotaram em menos de uma hora. O preço de US$200, cerca de R$1002,74 nas cifras atuais.

Desde que estreou na MLS, em 21 de julho, o astro superou as já altas expectativas e conduziu o Inter Miami, então pior time da liga, ao primeiro título de sua história na Leagues Cup, além do vice na US Open Cup, com derrota para o Houston Dynamo na final, sem a presença do camisa 10, fora do jogo por lesão.

O Inter Miami não perdeu nenhum dos 12 jogos em que Messi esteve em campo. No total, o argentino acumulou 11 gols e oito assistências.