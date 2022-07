Cadeiras do Estádio do Pacaembu são vendidas por loja ao preço de até R$ 1,8 mil; entenda

A loja de móveis Tok&Stok iniciou a venda das antigas cadeiras do estádio do Pacaembu, em São Paulo. Para ter o móvel, o torcedor terá que pagar entre R$ 1.499,00 e R$ 1.799,00. Porém, a venda terá uma boa ação. Todo o lucro adquirido com a venda das cadeiras será doado pela loja para a ONG "Gol de Letra". Criada por Raí e Leonardo, ambos ex-jogadores, a instituição contribui na educação crianças e jovens de comunidades carentes.

A empresa anunciou que a venda se limita a, no máximo, quatro cadeiras por CPF.

Legenda: Bragantino mandará jogo contra o Corinthians no Pacaembu Foto: Foto: Fotos Públicas

Em 2019, a Prefeitura de São Paulo fechou a concessão do Estádio do Pacaembu por até 35 anos pelo valor total de R$ 111 milhões. O Consórcio Patrimônio SP venceu a concessão. Desde então o estádio passa por reformas. O tobogã foi demolido e as arquibancadas estão sendo reformadas.