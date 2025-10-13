Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Cabo Verde x Eswatini pelas Eliminatórias da Copa: onde assistir, horário e escalações

Jogo pode marcar a seleção na Copa do Mundo de 2026

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 12:31)
Jogada
Legenda: Líder do Grupo D com 20 pontos, Cabo Verde pode confirmar a vaga inédita em uma Copa do Mundo em caso de vitória. A equipe dirigida por Pedro Bubista faz campanha sólida
Foto: Foto: FRANCK FIFE / AFP

A seleção de Cabo Verde entra em campo nesta segunda-feira, 13 de outubro, para encarar Eswatini em confronto válido pelas Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo de 2026. A partida será disputada às 13h (de Brasília), no Estádio Nacional da Praia, em Cabo Verde, e terá transmissão ao vivo pelo FIFA+.

Cabo Verde perto da classificação inédita

Líder do Grupo D com 20 pontos, Cabo Verde pode confirmar a vaga inédita em uma Copa do Mundo em caso de vitória. A equipe dirigida por Pedro Bubista faz campanha sólida e vem embalada por bons resultados nas rodadas anteriores — triunfos sobre Maurício e Camarões, além de empate com Líbia.

No primeiro turno, os cabo-verdianos já haviam vencido Eswatini por 2 a 0 fora de casa, e agora jogam diante da torcida para consolidar a liderança.

Prováveis escalações:

Cabo Verde: Vozinha; Stopira, Roberto Lopes, Diney Borges e Steven Moreira; Kevin Pina e Deroy Duarte; Jamiro Monteiro, Telmo Arcanjo e Ryan Mendes; Livramento.
Técnico:Pedro Bubista.

Eswatini: Mathabela; Ndlovu, Mkhonta, Mamba e Mavuso; Zwane, Mhlanga e Fakudze; Mamba, Figueiredo e Sihlongonyane.
Técnico: Dominic Kunene.

Ficha técnica:

Competição:Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo de 2026
Data:** Segunda-feira, 13 de outubro de 2025
Horário:** 13h (de Brasília)
Local:** Estádio Nacional, Praia (Cabo Verde)
 

ONDE ASSISTIR AO JOGO DO CABO VERDE?

Transmissão: FIFA+

treinador de cabo verde

Jogada

Cabo Verde x Eswatini pelas Eliminatórias da Copa: onde assistir, horário e escalações

Jogo pode marcar a seleção na Copa do Mundo de 2026

Redação Há 1 hora
Foto do Võlei feminino da Unifor

Jogada

Unifor vence UNOESC/SC e se torna tetracampeã brasileira universitária de vôlei feminino

Além do tetracampeonato, a equipe feminina da Universidade de Fortaleza é a atual tricampeã consecutiva na modalidade

Samir de Carvalho* Há 1 hora
Foto de Aylon, jogador do Ceará, durante embarque no aeroporto

Jogada

Ceará vai fretar avião para jogo contra o Sport na Série A; veja detalhes

Equipes se enfrentam na Ilha do Retiro, na quarta-feira (15)

Daniel Farias Há 2 horas
messi

Jogada

Argentina x Porto Rico em amistoso: veja onde assistir, horário e escalações

Veja as informações sobre o confronto amistoso preparatório para a Copa do Mundo

Daniel Farias 13 de Outubro de 2025
Foto de jogadores da seleção da França comemorando gol

Jogada

Islândia x França nas Eliminatórias: veja onde assistir, horário e escalações

Veja as informações sobre o confronto das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo

Daniel Farias 13 de Outubro de 2025
Alemanha

Jogada

Irlanda do Norte x Alemanha nas Eliminatórias: veja onde assistir, horário e escalações

Veja as informações sobre o confronto das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo

Daniel Farias 13 de Outubro de 2025