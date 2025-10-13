Cabo Verde x Eswatini pelas Eliminatórias da Copa: onde assistir, horário e escalações

A seleção de Cabo Verde entra em campo nesta segunda-feira, 13 de outubro, para encarar Eswatini em confronto válido pelas Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo de 2026. A partida será disputada às 13h (de Brasília), no Estádio Nacional da Praia, em Cabo Verde, e terá transmissão ao vivo pelo FIFA+.

Cabo Verde perto da classificação inédita

Líder do Grupo D com 20 pontos, Cabo Verde pode confirmar a vaga inédita em uma Copa do Mundo em caso de vitória. A equipe dirigida por Pedro Bubista faz campanha sólida e vem embalada por bons resultados nas rodadas anteriores — triunfos sobre Maurício e Camarões, além de empate com Líbia.

No primeiro turno, os cabo-verdianos já haviam vencido Eswatini por 2 a 0 fora de casa, e agora jogam diante da torcida para consolidar a liderança.

Prováveis escalações:

Cabo Verde: Vozinha; Stopira, Roberto Lopes, Diney Borges e Steven Moreira; Kevin Pina e Deroy Duarte; Jamiro Monteiro, Telmo Arcanjo e Ryan Mendes; Livramento.

Técnico:Pedro Bubista.

Eswatini: Mathabela; Ndlovu, Mkhonta, Mamba e Mavuso; Zwane, Mhlanga e Fakudze; Mamba, Figueiredo e Sihlongonyane.

Técnico: Dominic Kunene.

Ficha técnica:

Competição:Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo de 2026

Data:** Segunda-feira, 13 de outubro de 2025

Horário:** 13h (de Brasília)

Local:** Estádio Nacional, Praia (Cabo Verde)



ONDE ASSISTIR AO JOGO DO CABO VERDE?