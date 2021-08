Bruno Schmidt e Evandro anunciam fim da parceria no vôlei de praia

O brasiliense Bruno Schmidt e o carioca Evandro anunciaram nesta quinta-feira (26) o fim da parceria no vôlei de praia. A dupla disputou os Jogos Olímpicos de Tóquio, mas acabaram eliminados nas oitavas de final, depois de perderem para os letões Plavins e Tocs, por 2 sets a 0.

É a segunda dupla do vôlei de praia a anunciar o fim da parceria após as Olimpíadas. Na última quarta-feira (25), a cearense Rebecca Silva e a mineira Ana Patrícia também anunciaram o encerramento do vínculo nas areias.

A dupla Bruno Shcimidt e Evandro estavam juntos desde 2019. Os atletas garantiram vaga nas Olimpíadas de Tóquio, mas o desempenho caiu de produção após Schmidt testar positivo para covid-19 e necessitar ser internado. Em decorrência disso, a dupla precisou desistir de uma sequência de torneios no México.