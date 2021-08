Cearense Rebecca e Ana Patrícia anunciam fim da parceria no vôlei de praia

A cearense Rebecca Silva e a mineira Ana Patrícia anunciaram o fim da parceria no vôlei de praia nesta quarta-feira (25) nas redes sociais. Juntas desde 2017, as brasileiras conquistaram título brasileiro e algumas etapas do Circuito Mundial.

A parceria perdurou até os Jogos Olímpicos de Tóquio, quando a dupla, representante brasileira no vôlei de praia, encerrou a participação na 5ª colocação, após perder para as suíças Verge-Depre e Heidrich, por 2 sets a 1.

Com o fim da parceria, a cearense Rebecca Silva terá uma nova dupla para as disputas da modalidade no ciclo olímpico visando Paris 2024. O mesmo deve ocorrer com a mineira Ana Patrícia. As novas parcerias das atletas serão definidas e anunciadas posteriormente.