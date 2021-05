Bruno Pacheco lamenta empate contra Arsenal de Sarandí pela Sul-Americana: "não foi justo"

Defendendo a liderança do Grupo C da Copa Sul-Americana, o Ceará voltou a campo na última quarta-feira (12) contra o Arsenal de Sarandí, pela 4ª rodada da competição internacional. Apesar do baixo nível técnico apresentado durante a partida, a equipe de Guto Ferreira criou as melhores oportunidades no duelo. O empate sem gols, no entanto, persistiu até o final da partida, fazendo com que as equipes faturassem um ponto na classificação. Porém, na visão do lateral-esquerdo Bruno Pacheco, o resultado não foi justo.

Bruno Pacheco Lateral-esquerdo do Ceará “Não acho que o empate foi justo, não. As oportunidades que tivemos de gols foram mais claras, tivemos uma bola no travessão. Eles também tiveram oportunidades e o Richard foi muito feliz defendendo, mas acredito que se a gente consegue o gol seria um resultado mais justo do que o próprio empate.”

O empate, ainda assim, deixa lições ao grupo alvinegro. Para Bruno Pacheco, buscar evoluir, trabalhando com humildade, é fundamental para desempenhar um bom futebol e sair com o resultado positivo.

“Apesar de não ter sido uma das melhores partidas da equipe, nós criamos, tivemos chances. Temos que buscar continuar trabalhando, com humildade. Infelizmente não conseguimos concluir as jogadas em gols e mesmo a equipe não tendo a melhor performance, a gente criou, tivemos oportunidades, o futebol é assim. Nem sempre vamos jogar um futebol bonito e vai sair vencedor, muitas vezes jogamos bonito, não ganha, às vezes quando é um jogo atípico, conseguimos a vitória, o empate. Então, é busca evoluir sempre.”

Clássico-Rei

Sem tempo para lamentações, o Ceará volta a campo neste sábado (15) contra o Fortaleza, pela 6ª rodada do Campeonato Cearense. Para o lateral-esquerdo do Vovô, a importância de estar jogando e vencendo o Clássico-Rei é importante para a confiança do grupo.

Bruno Pacheco Lateral-esquerdo do Ceará “Sempre falo que o jogo mais importante é o próximo. Agora, um Clássico e nós sabemos da importância de estar jogando e vencendo. Sabemos o quanto em questão de confiança é importante para nós, para o clube e para os torcedores. São competições total diferente e nós temos que encarar toda partida como uma final, temos que sempre buscar as vitórias e se queremos buscar coisas maiores, é nesses jogos que devemos propor jogo, se impor e buscar vencer.”