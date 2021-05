Bolívar cede empate em clássico local, e Ceará fecha 4ª rodada na liderança do Grupo C da Sula

O Ceará terminou a 4ª rodada do Grupo C da Copa Sul-Americana como líder. O Alvinegro se manteve na posição de classificação mesmo empatando sem gols no Castelão com o Arsenal de Sarandí, já que Bolívar e Jorge Wilstermann empataram em 2 a 2 , no estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia.

O Wilstermann saiu na frente logo com 6 minutos, com gol de pênalti de Osório, mas o Bolívar virou, duas vezes de pênalti, com Saavedra, aos 23 e 42 do 1º tempo.

Na etapa final, o "Aviador" buscou o empate com Arano, aos 41 minutos, tirando a liderança do rival e mantendo com o Ceará.

Tabela

Com o resultado, o Alvinegro é o líder com 6 pontos e dois gols de saldo, enquanto o Bolívar está na 2ª colocação com a mesma pontuação, mas um saldo de gols menor: 2 a 1. O Arsenal é o 3º com 5 e o Jorge Wilstermann é o último com dois.

Na próxima rodada, Ceará e Bolívar se enfrentam na quinta-feira, às 19h15 no Castelão.