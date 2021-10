Bruno Pacheco completa 100 jogos pelo Ceará

O empate em 0 a 0 com o Juventude, no último sábado (20), não foi bom para o Ceará. Porém, a partida foi especial para um dos principais jogadores do elenco alvinegro, o lateral-esquerdo Bruno Pacheco, que completou 100 jogos vestindo a camisa do clube.

Esta foi a 43ª partida do camisa 6 do Vovô em 2021. Contratado em 2020, o ex-jogador da Chapecoense atuou em 57 jogos na última temporada, em número que deixa evidente como é um atleta que tem alta minutagem.

Aos 29 anos, Pacheco é titular absoluto no Ceará e um dos jogadores mais regulares do clube nos últimos anos. Até mesmo quando o time não faz bons jogos, ele consegue apresentar atuação consistente. Por isso mesmo, possui um grande respeito entre os torcedores.

Nas redes sociais, o Ceará prestou homenagem ao lateral, que foi campeão da Copa do Nordeste 2020 de forma invicta e também um dos responsáveis pela campanha que classificou o Vovô para a Sul-Americana 2021. E o jogador agradeceu.

O próximo desafio de Bruno Pacheco e do Ceará será o difícil confronto direto contra o Bahia, às 19 horas desta quarta-feira (27), na Arena Fonte Nova, em jogo adiado da 23ª rodada do Brasileirão.