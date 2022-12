Bruno Guimarães entra em campo com camisa de Pelé antes de jogo do Newcastle

As homenagens ao Rei Pelé ao redor do mundo não param. Neste sábado (31), o volante brasileiro Bruno Guimarães, que atua no Newcastle da Inglaterra, entrou em campo vestindo uma camisa do eterno número 10 da Seleção Brasileira.

A homenagem aconteceu antes da bola rolar na partida entre Newcastle e Leeds, pela 18ª rodada do Campeonato Inglês. O árbitro do duelo também decretou um minuto de silêncio no estádio St. James Park antes do apito inicial.