Brítez confirma saída de Luquinhas do Fortaleza após o título da Copa do Nordeste

O zagueiro Emanuel Brítez confirmou que o meio-campista Luquinhas está de saída do Fortaleza. A informação foi dada durante entrevista à Verdinha após a conquista do título da Copa do Nordeste neste domingo (9), sobre o CRB.

“Esse título também é para o Luquinhas, que sempre treinou muito. Hoje, não está aqui, está para sair (do clube), mas esse título é dele também”, disse Brítez ainda no gramado do estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).

Legenda: Luquinhas em apresentação oficial no Fortaleza. Foto: Lucas Catrib / SVM

De acordo com o jornalista César Luis Merlo, especialista em mercado de transferências, Luquinhas está deixando o Fortaleza para acertar com o Legia Varsóvia, da Polônia. Ele deve ir para a equipe por empréstimo, com opção de compra.

Com a camisa do Fortaleza, Luquinhas disputou apenas dez partidas, mas não somou nenhum gol e nenhuma assistência.