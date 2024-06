Breno Lopes marca primeiro gol pelo Fortaleza em jogo contra o Atlético-MG; veja números

Breno Lopes, atacante do Fortaleza, marcou o seu primeiro gol pelo Tricolor do Pici no empate em 1 a 1 com o Atlético-MG, no último domingo (23), pela Série A do Brasileirão. O jogador de 28 anos foi o principal nome do Leão na partida.

Emprestado pelo Palmeiras ao Fortaleza, Breno Lopes já havia atuado em oito partidas, mas até então sem balançar as redes, somando apenas duas assistências. O jogo contra o Atlético-MG foi o nono de Breno pelo Leão, todos eles como titular.

Legenda: Breno Lopes durante Atlético-MG x Fortaleza Foto: Felipe Cruz / Fortaleza EC

O primeiro gol do atacante no Fortaleza aconteceu aos 24 minutos da partida contra o Atlético-MG, na Arena MRV. Breno Lopes recebeu a bola no lado esquerdo, cortou para a direita e chutou no ângulo de Everson, em um belo gol.

VEJA NÚMEROS DE BRENO LOPES CONTRA O ATLÉTICO-MG