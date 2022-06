Brasileiras amassam sul-coreanas e vão à fase final da Liga das Nações de Vôlei

A seleção brasileira feminina de vôlei se classificou antecipadamente à fase final da Liga das Nações ao vencer a Coreia do Sul, por 3 sets a 0 (parciais de 25/17, 25/19 e 25/13), nesta quinta-feira (30), em Sofia (Bulgária). Ao emplacar a oitava vitória na competição, a equipe comandada pelo técnico José Roberto Guimarães segue em terceiro lugar, com 23 pontos, e segue firme em busca do título inédito.

A vaga foi sacramentada devido ao número de triunfos, o primeiro critério de desempate, que impede a seleção de ser alcançada por outras equipes fora da zona de classificação. Apenas as oito seleções primeiras colocadas na tabela disputarão a fase final da Liga, entre 13 e 17 de julho, em Ancara (Turquia).

Classificação garantida o que era muito importante. Foi o nosso décimo jogo e a performance de todo o time foi fundamental. Boa parte da equipe participou do jogo. Essas experiências são importantes para todas as jogadoras sentirem o nível internacional. Agora a classificação já está garantida para a fase final, mas temos que nos preparar para os dois jogos restantes nessa etapa", disse Zé Roberto, em depoimento à Confederação Brasileira de Vôlei (CBV).

Brasil sobra

No jogo desta quinta (30) a o Brasil sobrou em quadra contra as asiáticas, lanternas na competição. A maior pontuadora em quadra foi a ponteira Júlia Bergman, de 21 anos, que anotou 16 pontos (11 pontos de ataque e cinco de bloqueio).

"Foi uma vitória importante que matematicamente garante nosso lugar na fase final. Conseguimos colocar boa parte do time para jogar e ter essa experiência é muito importante para o grupo. Amanhã temos mais um jogo difícil contra a Bulgária e contamos com a torcida de todos”, convocou a ponteira.

Já classificadas, as brasileiras voltam à quadra às 14h (horário de Brasília) desta sexta-feira (1º de julho) contra a Bulgária (12ª colocada), seleção anfitriã. Depois, a equipe nacional encerra a terceira fase da competição no sábado (2), em duelo contra a Tailândia (8ª), a partir das 10h30.

Resultados do Brasil na Liga das Nações

Primeira etapa - Louisiana (Estados Unidos)

31/05 – Brasil 3 x 1 Alemanha (29/27, 23/25, 27/25 e 25/21)

02/06 – Brasil 3 x 0 Polônia (25/23, 25/21 e 25/22)

03/06 – Brasil 3 x 1 República Dominicana (25/9, 16/25, 25/18 e 25/17)

04/06 – Brasil 0 x 3 Estados Unidos (21/25, 20/25 e 18/25)

Segunda etapa - Brasília (DF)

15/06 – Brasil 3 x 1 Turquia (19/25, 25/23, 25/23 e 25/23)

16/06 – Brasil 3 x 0 Holanda (25/16, 25/15 e 25/23)

18/06 – Brasil 1 x 3 Itália (17/25, 15/25, 25/14 e 14/25)

19/06 – Brasil 3 x 0 Sérvia (25/21, 25/9 e 25/21)

Terceira etapa - Sofia (Bulgária)

28/06 – Brasil 3 x 2 China (25/20, 25/23, 18/25, 21/25 e 15/11)

30/06 – Brasil 3 x 0 Coréia do Sul (25/17, 25/19 e 25/13)

