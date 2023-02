Brasil x Uruguai: confira horário, palpites e prováveis escalações

Já classificados para o Mundial, de forma invicta e com boa campanha, a seleção brasileira entra em campo, neste domingo, (12), para a decisão do Sul-Americano Sub-20. Contra o Uruguai, no estádio El Campín, às 20h30, o Brasil tenta garantir, de uma vez por todas, a artilharia da competição com Vitor Roque e Andrey Santos e o título de campeão.

Para a partida os uruguaios tem uma maior vantagem, chegam com 12 pontos e líder do campeonato, contra 10 dos brasileiros. No hexagonal final, o Uruguai soma quatro vitórias, enquanto os brasileiros venceram três e empataram o último jogo, contra a Colômbia, sem gols.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão do SporTV.

PALPITE PARA O JOGO

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Brasil: Kaique, Arthur, Pedroso, Renan e Patryck; Giovane, Gomes, Andrey e Biro; Vitor Roque e Alexsander. Técnico: Ramon Menezes

Uruguai: Rodríguez, Ponte, Boselli, Gonzalez e Ritis; Diaz e Sosa; Rodríguez, González e Sánchez; Rodríguez. Técnico: Marcelo Broli

BRASIL X URUGUAI | FICHA TÉCNICA

Data: 12/02/2023

Horário: 20h30

Local: El Campín

Árbitro: A definir