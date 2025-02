Brasil x Paraguai pelo Sul-Americano Sub-20: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Brasil entra em campo nesta segunda-feira (10), às 17 horas, pelo hexagonal final do Sul-Americano Sub-20, contra o Paraguai, no Estádio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela (UCV), em Caracas, na Venezuela.

Os triunfos de 1 a 0 sobre Uruguai, com gol do atacante Pedrinho, e Colômbia, com gol do zagueiro Iago, deixaram a equipe comandada por Ramon Menezes em condições de assegurar uma das vagas com duas rodadas de antecedência.

Se vencer o Paraguai, a Seleção Brasileira estará classificada para a Copa do Mundo da categoria, que será no Chile, nos dias 27 de setembro e 19 de outubro.

Legenda: O Brasi pode se classificar para o Mundial Sub-20 de vencer o Paraguai nesta segunda-feira (10) Foto: RAFAEL RIBEIRO/CBF

Cenários para a vaga

O Brasil soma seis pontos, mesmo número da Argentina, que venceu o Chile por 2 a 1 e o Uruguai por 4 a 3. Por terem balançado as redes mais vezes, os portenhos estão em primeiro lugar. Colômbia e Paraguai têm três, enquanto Uruguai e Chile estão zerados.

Das seis seleções que disputam o hexagonal final do Sul-Americano Sub-20, apenas o Chile, sede da Copa entre os dias 27 de setembro e 19 de outubro, está classificado. Outros quatro países vão participar do Mundial da categoria. Logo, basta que o Brasil termine a competição em uma posição acima à de Argentina, Paraguai, Uruguai ou Colômbia.

"É uma partida muito importante, podemos definir nossa classificação com uma vitória. A gente vai se entregar ao máximo, para que essa vaga possa vir de maneira antecipada", declarou Kauan, volante do Fortaleza.

Onde Assistir

Sportv

Prováveis Escalações

BRASIL

Felipe Longo; Paulinho, Jair, Iago e Leandrinho; Moscardo e Bidon; Rayan, Pedrinho e Gustavo Prado; Wesley. Técnico: Ramon Menezes

PARAGUAI

Insfrán; Duarte, Paoli, Balbuena e León; Guiñazú e Ángel Aguayo; Gabriel Aguayo, Alfonso e Morinigo; Caballero. Técnico: Aldo Bobadilla