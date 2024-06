Brasil x México: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Com seus atacantes em grande fase, com destaque para Vinícius Jr e Rodrygo, o Brasil terá um teste neste sábado (8) contra um México abalado, em amistoso preparatório para a Copa América-2024, que será disputada nos Estados Unidos.

O técnico da seleção brasileira Dorival Júnior comandará a equipe em sua terceira partida, ansioso para enterrar de vez um ano de 2023 muito decepcionante.

Depois de vencer a Inglaterra (1-0) e empatar com a Espanha (3-3) em março, com um brilhante Endrick em campo, o Brasil volta a campo, desta vez no estádio Kyle Field (às 22h00, horário de Brasília), na cidade de College Station, no Texas.

A partida será transmitida por: TV GLOBO e Sportv



COMO CHEGA O BRASIL

Legenda: O Brasil fará 2 amistosos preparatórios visando a Copa América e deve utilizar todos os jogadores Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Esta será a primeira de duas paradas – a segunda será na quarta-feira, contra os Estados Unidos, em Orlando – antes de focar totalmente na Copa América (que será realizada de 20 de junho a 14 de julho), que o Brasil não vence desde a edição de 2019.

O treinador vai verificar se o desempenho animador apresentado por sua equipe nos amistosos de março é uma realidade ou se ainda há muito trabalho pela frente para devolver o brilho à 'seleção canarinho'.

Vini e Rodrygo podem ser poupados

Sem nomes experientes como o lesionado Neymar e o capitão Casemiro, ausente por decisão técnica, a responsabilidade recai sobre os jovens: os atacantes Vinícius Jr, Rodrygo e Endrick, que a partir de julho formarão um ataque promissor ao lado de Kylian Mbappé no Real Madrid.

Depois de terem conquistado a Liga dos Campeões pelo time 'merengue' no sábado, dia 1º de junho, Vini e Rodrygo só se juntaram ao grupo no centro de treinamento na quarta-feira, o que torna possível que eles não sejam titulares contra os mexicanos.

Se começar jogando, Endrick fará sua primeira partida como titular pelo Brasil.

"Esta geração é muito forte para ganhar grandes coisas com a seleção", garantiu Vinicius, um sério candidato a conquistar a Bola de Ouro.

Dorival Júnior não deu pistas sobre o time que irá escalar, embora desde que assumiu o cargo, em janeiro, tenha defendido um elenco equilibrado que permita explorar o talento individual dos seus atacantes.

O que parece certo é o desfalque do zagueiro Gabriel Magalhães, que está com uma lesão no ombro direito que o afastou de boa parte dos treinos nos Estados Unidos.

Prováveis escalações:

Brasil: Alisson - Danilo, Marquinhos, Bremmer, Wendell - Bruno Guimarães, Douglas Luiz, Lucas Paquetá - Gabriel Martinelli, Rodrygo (Endrick), Vinícius Jr (Raphinha). Técnico: Dorival Júnior.

México: Julio González - Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Gerardo Arteaga - Luis Chávez, Edson Álvarez, Luis Romo - Alexis

Vega, Santiago Giménez, Uriel Antuna. Técnico: Jaime Lozano.

Árbitro: Lukasz Szpala (EUA).