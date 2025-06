Brasil x Japão em amistoso: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Brasil volta a campo nesta segunda-feira (2) para enfrentar o Japão mais uma vez em duelo amistoso. No primeiro confronto, a equipe comandada por Arthur Elias venceu por 3 a 1, na Neo Química Arena. Desta vez, as equipes se enfrentam em Bragança Paulista, no Estádio Cícero de Souza Marques, a partir das 20h (de Brasília).

A primeira partida teve a entrada da Rainha Marta, a maior jogadora de futebol brasileira e a maior do mundo. A camisa 10 não era convocada desde as Olimpíadas. O confronto também teve a partição da lateral Fátima Dutra, cearense que atua na Ferroviária. A atleta também entrou no segundo tempo da disputa.

Os jogos ocorrem como preparação para a Copa América Feminina, que será realizada no mês de junho, no Equador. Depois de encarar a seleção japonesa pela segunda vez, o Brasil ainda enfrenta a França em novo amistoso. O duelo será em Grenoble.



ONDE ASSISTIR

Sportv

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Brasil: Lorena, Fê Palermo, Isa Haas, Mariza e Yasmim; Angelina, Duda Sampaio e Dudinha; Kerolin, Gio e Luany. Técnico: Arthur Elias.

Japão: Ayaka Yamashita, Saki Kumagai, Hiraku Kitagawa e Moeka Minami; Toko Koga, Fuga Nagano, Hinata Miyazawa, Aoba Fujino e Momoko Tanikawa; Mina Tanaka e Maika Hamano. Técnico: Nils Nielsen.



FICHA TÉCNICA



Brasil x Japão

Data e hora: 02/06, às 20h (de Brasília).

Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.