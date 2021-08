Brasil x Belarus pela Copa do Mundo de Futebol de Areia: acompanhe ao vivo

O Brasil decide a classificação na Copa do Mundo de Futebol de Areia nesta terça-feira (24). Após estrear com derrota para a Suíça e vencer El Salvador na rodada seguinte, o time tem pela frente Belarus, às 14h30 (de Brasília), no Grupo C, no Complexo Olímpico Luzhniki, em Moscou.

Jogos do Brasil na primeira fase

20/08 - Suíça (4) 5x5 (3) Brasil

22/08 - Brasil 4x2 El Salvador

24/08 - Brasil x Belarus

Legenda: Seleção brasileira de futebol de areia realiza treinamentos visando a estreia na Copa do Mundo Foto: Divulgação/CBSB

Os dois primeiros de cada grupo avançam às quartas de final. A Copa do Mundo de Futebol de Areia vai até o dia 29 de agosto.

Seleções participantes

Grupo A

Rússia

Estados Unidos

Japão

Paraguai

Grupo B

Taiti

Espanha

Emirados Árabes

Moçabimque

Grupo C

Brasil

Belarus

El Salvador

Suíça

Grupo D

Portugal

Omã

Senegal

Uruguai