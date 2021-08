Portugal perde para Uruguai e se despede da Copa do Mundo de Futebol de Areia na fase de grupos

A seleção portuguesa está eliminada da Copa do Mundo de Futebol de Areia. Os atuais campeões do mundo perderam nesta terça-feira (24) para o Uruguai, por 7 a 6, e se despedem do mundial na fase de grupos. Guerrero, Quinta (3x), Laens e Bella (2x) marcaram para a seleção sul-americana, enquanto Leo Martins (5x) e Von descontaram para os europeus.

⏹ Termina o jogo. Lutámos até ao final como verdadeiros campeões, mas este Mundial fica por aqui.



Vamos voltar mais fortes!#URUPOR | 7-6 | #VamosComTudo #BeachSoccerWC pic.twitter.com/63mffp9P2S — Portugal (@selecaoportugal) August 24, 2021

O triunfo uruguaio garantiu a 2ª colocação do Grupo D para a seleção sul-americana. Nas quartas de final, o Uruguai enfrentará a Suíça.

A fase mata-mata terá todos os seus confrontos conhecidos após o resultado de Brasil x Belarus. O vencedor do confronto enfrentará Senegal.

Confrontos das quartas de final

Chave 1

Suíça x Uruguai

Senegal x Brasil ou Belarus

Chave 2

Taiti x Japão

Rússia x Espanha