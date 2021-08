Brasil perde para Suíça nos pênaltis na estreia da Copa do Mundo de Futebol de Areia

O Brasil estreou com derrota na Copa do Mundo de Futebol de Areia. Nesta sexta-feira (20) a seleção brasileira perdeu a Suíça, por 4 a 3 (5 a 5 no tempo normal), no Complexo Olímpico Luzhniki, em Moscou, nos pênaltis. Edson Hulk, Lucão e Zé Lucas (3x) marcaram em favor dos brasileiros, enquanto Borer (2x), Stankovic (2x) e OTT marcaram para os suíços.

Com a partida sendo decidida nas penalidades, o Brasil fatura apenas um ponto na estreia, empatando com Belarus na liderança do Grupo C. O próximo duelo da seleção brasileira acontece no domingo (22), às 13h (horário de Brasília), contra o El Salvador.

O jogo

Brasil e Suíça protagonizaram um confronto disputado na estreia do mundial de futebol de areia. Os brasileiros saíram na frente com Edson Hulk e Lucão, mas sofreram o empate com Borer e Stankovic - o camisa 9 suíço contou com a ajuda do morrinho artilheiro para encobrir o goleiro Mão e anotar o empate.

Ao final do 2° tempo, a seleção brasileira voltou a ficar novamente com o placar favorável, após o gol de Zé Lucas. O camisa 13 do Brasil anotaria ainda mais dois gols até o encerramento da partida, sendo um deles de bicileta - movimento característico do futebol de areia.

Borer e OTT voltariam a diminuir para os suíços no 3° tempo. Apesar dos dois gols sofridos, o Brasil seguia com o placar favorável. Porém, após uma falha no ataque brasileiro, Stankovic ficou cara a cara com o goleiro Rafa Padilha - substituíndo Mão - e anotou o gol de empate. O duelo seguiu para a prorrogação.

Sem tantas oportunidades para ambos lados, o empate persistiu durante os três minutos da prorrogação e o duelo se encaminhou para os pênaltis. Lucão, Zé Lucas, Edson Hulk anotaram os gols do Brasil, mas Antônio e Rodrigo desperdiçaram.

Classificação do Grupo C da Copa do Mundo

1° - Suíça (1 ponto)

2° - Belarus (1 ponto)

3° - El Salvador (0 pontos)

4° - Brasil (0 pontos)