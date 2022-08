Brasil x Argentina pelas Eliminatórias tem suspensão confirmada; CBF pagará multa

A CBF anunciou nesta terça-feira (16) que concretizou o acordo com a AFA (Associação de Futebol Argentino) e a Fifa para cancelar a retomada do duelo entre Brasil x Argentina, interrompido em setembro de 2021, em São Paulo. O jogo era válido pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo e foi suspenso após técnicos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) impedirem a continuidade do evento em razão de infrações ao protocolo da Covid-19.

"A CBF informa que, no âmbito do processo disciplinar referente aos incidentes ocorridos na partida Brasil-Argentina em 5 de setembro de 2021, AFA, CBF e FIFA resolveram o litígio perante a Corte Arbitral do Esporte (CAS). A CBF e a AFA assumiram as respectivas responsabilidades pelos eventos que levaram ao abandono da Partida, conforme constatado pelos Órgãos Judiciais da FIFA, e que devem sofrer a sanção pertinente", informou a entidade.

Multa da CBF

Apesar do acordo com as duas outras organizações envolvidas, a CBF terá de pagar uma multa de 300 mil francos suíços (cerca de R$ 1,6 milhão), e metade do valor será direcionado à Organização Mundial de Saúde (OMS). A AFA, por sua vez, pagará metade do valor, pouco mais de R$ 800 mil.

Com a anulação do clássico sul-americano, a Seleção Brasileira usará o espaço para marcar um amistoso. O Brasil tem dois jogos a serem disputados na Data Fifa de setembro, possivelmente em 22 e 27. Os rivais não foram definidos, mas os amistosos devem ser realizados em solo europeu.