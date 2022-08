CBF aceita pedido de Tite e solicita cancelamento de Brasil x Argentina em setembro

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) comunicou, nesta terça-feira (10), que aceitou a proposta da Fifa e da Associação Argentina de Futebol (AFA) para cancelar a partida Brasil x Argentina, prevista para setembro e ainda referente às Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo.

Inicialmente, a partida estava marcada para 5 de setembro de 2021, em Itaquera, em São Paulo, mas foi interrompida aos 5 minutos do 1º tempo por questões sanitárias de fiscalização da Anvisa. Em abril de 2022, a Fifa tinha determinado a necessidade do duelo e a negociação entre os países.

A CBF trabalhava para a realização do confronto. No entanto, por conta de um pedido do técnico Tite e do coordenador Juninho Paulista, a entidade mudou a decisão. Vale ressaltar que as nações estão classificadas ao Mundial do Catar, entre dias 21 de novembro e 18 de dezembro deste ano.

"Diante da posição da comissão técnica, vamos procurar neste momento a Fifa para que a partida não seja realizada. Não vou medir esforços para atender a comissão técnica. A nossa prioridade é conquistar o hexacampeonato no Catar. Se a partida não é recomendada pelo comando da Seleção, vamos investir para que a partida não ocorra", declarou o presidente da CBF Ednaldo Rodrigues.

Deste modo, resta apenas um decreto oficial da Fifa para a não realização do confronto. Nas Eliminatórias, o Brasil terminou como líder com 45 pontos. A Argentina terminou em 2º, com 39.