Brasil vence a Sérvia e está na final da Liga das Nações de vôlei

Em processo de renovação, a seleção feminina de vôlei do Brasil está fazendo bonito sob comando de Zé Roberto. Neste sábado (16), a equipe venceu a Sérvia por 3 sets a 1 e garantiu vaga na final da Liga das Nações de Vôlei. A competição é realizada em Ankara, na Turquia.

Com parciais de 14/25, 25/18, 26/24 e 25/19, a seleção feminina garantiu vaga na final e aguarda a adversária do jogo entre Itália x Turquia.

O JOGO

No 1º set, as sérvias fizeram sete pontos no bloqueio. As brasileiras conseguiram virar apenas um e erraram bastante em outros fundamentos. Assim, a parcial terminou em 25-14 para a Sérvia.

No 2º set, a seleção reagiu. Julia Bergmann desceu o braço e fez seis pontos, cinco deles de ataques. O time também melhorou no bloqueio. As sérvias cometeram muitos erros e cederam pontos ao Brasil, que fechou a parcial em 25 a 18.

A Sérvia começou dominando o 3º set. A equipe abriu 14 a 8 de vantagem. As brasileiras reagiram com Julia Bergmann, que virou sete bolas no ataque. Carol também se destacou com seis pontos. Por 26 a 24, a canarinho venceu e virou o placar para 2 a 1.

No 4º e decisivo set, Gabi e Kisy comandaram as ações da vitória. Com o ataque afiado, cada uma fez sete pontos no fundamento. As sérvias ainda tentaram reagir com Ana Bjelica, mas não conseguiram. Por 25 a 19, o Brasil fez 3 a 1 e garantiu vaga na final da Liga.

