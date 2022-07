Liga das Nações entra em fase decisiva e Brasil tem caminho difícil até medalhas

Ano pós-olímpico tem trazido surpresas positivas e negativas quando se trata de vôlei. E a fase final da primeira competição de seleções do ano, promete ser um divisor de águas para esse início de ciclo, que levará a Paris 2024.

Começando pela seleção feminina, que encara o desafio primeiro. As quartas de final contra o Japão já devem colocar à prova todo o desempenho da fase classificatória. As japonesas foram as primeiras adversárias das brasileiras no ano, em dois amistosos durante a preparação para a Liga das Nações (VNL).

O time asiático levou a melhor nas duas oportunidades e fez uma campanha de destaque durante a fase classificatória, com oito vitórias seguidas, vencendo até mesmo a temida seleção dos Estados Unidos, que lidera o ranking da Federação Internacional. Foto: FIVB

O Brasil, renovado, como é de costume ao início dos ciclos vem conquistando bons resultados e teve apenas duas derrotas durante a competição, para os EUA e Itália. Nomes novos como Julia Bergmann (21) e Kisy (22) têm se destacado e mostrado capacidade de estar onde alcançaram. Além de outras já conhecidas do público, como Carolana, Macris e Gabi, que seguem sendo referência.

O caminho das mulheres até o inédito ouro da VNL não deve ser nada fácil. Superando o Japão, o adversário da semifinal é o vencedor do confronto entre EUA e Sérvia. As estadunidenses vêm sendo a pedra no sapato das brasileiras há um longo tempo. Em confrontos recentes, o Brasil tem levado a pior, como por exemplo na primeira fase desta competição, em junho. E no ano passado, nas finais de VNL e Olimpíadas.

Com força máxima, diferente da disputa no mês passado, um novo confronto pode ser a chave de acesso à terceira final consecutiva do time verde e amarelo. A caminhada começa logo na abertura das quartas de final, nesta quarta-feira (13), às 9h. Confira os jogos das quartas de final da VNL feminina: 13/07 - 9h: Brasil x Japão 13/07 - 12h30: Estados Unidos x Sérvia 14/07-9h: Itália x China 14/07 - 12h30: Turquia x Tailândia

Entre os homens, o caminho já se complica nas quartas de final. A seleção terminou a fase de classificação em 6º, pior resultado desde o início da VNL, e encara os Estados Unidos, seleção que derrotou os brasileiros por 3 sets a 1, na etapa inicial. Em um possível confronto de semifinal, o vencedor vai se encontrar com o vitorioso entre de Irã e Polônia, havendo grandes possibilidades de ser este último, que é o atual bicampeão mundial.

Com desfalque importante do oposto Alan, que sofreu ruptura quase total do tendão de Aquiles durante a primeira fase da competição, a seleção teve muitos momentos de baixa no torneio.

Reencontrar o caminho em um sentido de coletividade vem sido a opção em um grupo que ainda longe dos que estávamos acostumados a acompanhar, de tantas conquistas consecutivas. Situação, na verdade, desde o fiasco das últimas Olimpíadas, quando os brasileiros terminaram na 4ª colocação.

A renovação não veio como na seleção feminina, mas alguns nomes têm despontado como surpresa. O oposto Darlan, aos 20 anos, ficou com a missão de substituir o irmão Alan. Além dele, os meios, Isac e Flávio vêm cumprindo um papel de referência, podendo ser, muitas vezes, a bola de segurança e se destacando nos fundamentos de ataque e saque, respectivamente.

Legenda: Darlan vem sendo destaque na seleção masculina Foto: FIVB Confira os jogos das quartas de final da VNL Masculina (20 e 21/07 - horários a serem definidos): Itália x Holanda Polônia x Irã EUA x Brasil França x Japão

A fase final da Liga das Nações Masculina acontece em Bologna, na Itália, entre os dias 20 e 24 deste mês. Já as mulheres disputam o título entre os dias 13 e 17, na cidade de Ancara, na Turquia.

Em ano de Mundial, resultados nessa primeira competição internacional da temporada serão um bom parâmetro para avaliar o que pode se esperar. Em momentos distintos, as seleções feminina e masculina têm em comum a busca pelo topo, local onde figuraram por muito tempo e para onde esperam retornar, em breve.

