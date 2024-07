Brasil nos Jogos Olímpicos 2024: veja as modalidades que o país participa nesta quinta (25)

O Brasil começa de vez a disputa pelos Jogos Olímpicos de Paris 2024, com participação tripla na programação desta quinta-feira (25). Ana Luiza Caetano, por exemplo, disputou a classificação pelo arco recurso feminino na madrugada, por voltas das 4h30, segundo horário de Brasília.

Entre os destaques do dia, a seleção feminina de futebol entra em campo contra a Nigéria, a partir das 14h, marcando a sexta participação de Marta com a amarelinha em olimpíadas, última da carreira. O Brasil está no Grupo C do torneio e vai enfrentar o Japão, em Paris, e a Espanha, atual campeã mundial, em Bordeaux.

Arco e Handebol

Já o brasileiro Marcus D'Almeida, eleito o melhor arqueiro do mundo em 2023 pelo arco recurvo, disputa as classificatórias masculinas a partir das 9h15, no horário de Brasília.

Atualmente, ele ocupa a primeira posição do ranking mundial individual praticamente isolado, com 359 pontos.

Enquanto isso, a seleção feminina de handebol enfrenta a Espanha nesta quinta-feira, às 9h, também conforme. Segundo a agenda de jogos, elas ainda enfrentam França e Holanda, favoritas pelo grupo B, além de Angola e Hungria.

Confira a programação completa desta quinta (25)

HANDEBOL FEMININO

04h00 | Eslovênia x Dinamarca | Grupo A | SporTV 2

06h00 | Holanda x Angola | Grupo B | Globo Play

09h00 | Espanha x Brasil | Grupo B | SporTV e CazéTV

11h00 | Alemanha x Coréia do Sul | Grupo A | SporTV 2

14h00 | Hungria x França | Grupo B | SporTV 3

16h00 | Noruega x Suécia | Grupo A | SporTV 3

TIRO COM ARCO

04h30 | Individual Femino | Fase de classificação | Globoplay

09h15 | Individual Masculino | Fase de classificação | Globoplay

RUGBY SEVENS MASCULINO

09h00 | Samoa x Quênia | Grupo B | SporTV 4

09h30 | Argentina x Austrália | Grupo B | SporTV 4

10h00 | Estados Unidos x Uruguai | Grupo C | SporTV 4

10h30 | Fiji x França | Grupo C | SporTV 4

11h00 | África do Sul x Japão | Grupo A | SporTV 4

11h30 | Nova Zelândia x Irlanda | Grupo A | SporTV 4

15h00 | 9º - 12º classificação geral | SporTV 4

15h30 | 10º - 11º classificação geral | SporTV 4

16h00 | 1º Grupo A - 8º classificação geral | Quartas de final | SporTV 4

16h30 | 2º Grupo B - 2º Grupo C | Quartas de final | SporTV 4

17h00 | 1º Grupo C - 2º Grupo A | Quartas de final | SporTV 4

17h30 | 1º Grupo B - 7º classificação geral | Quartas de final | SporTV 4

RUGBY SEVENS FEMININO

11h00 | Alemanha x Coréia do Sul | Grupo A |

FUTEBOL FEMININO

12h00 | Canadá x Nova Zelândia | Grupo A | SporTV 4

12h00 | Espanha x Japão | Grupo C | SporTV 3; CazéTV

14h00 | Alemanha x Austrália | Grupo B | SporTV 2

14h00 | Nigéria x Brasil | Grupo C | TV Globo, SporTV, Globoplay e CazéTV

16h00 | França x Colômbia | Grupo A | SporTV 4

16h00 | Estados Unidos x Zâmbia | Grupo B | SporTV