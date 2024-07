Brasil é freguês do Japão? Confira os memes que viralizaram nas redes sociais

O embate entre Brasil e Japão nos Jogos Olímpicos de Paris de 2024 rendeu diversos memes nas redes sociais. Isso porque os atletas brasileiros perderam para os japoneses em algumas disputas, o que levou os torcedores a apontaram o Japão como uma "pedra no sapato" do Brasil.

No domingo (28), por exemplo, Rayssa Leal ganhou a medalha de bronze, enquanto as japonesas Liz Akama e Coco Yoshizawa ganharam a prata e o ouro, respectivamente. No mesmo dia, a seleção brasileira de futebol feminino perdeu após a seleção japonesa virar o jogo, finalizando em 2 a 1.

Já na segunda-feira (29), Rafaela Silva perdeu para a japonesa Haruka Funakubo na disputa da medalha de bronze da categoria até 57kg no judô. As vitórias dos japoneses nos embates contra o Brasil fez com que os torcedores brasileiros fizessem diversos memes nas redes sociais.

Em compensação, Gabriel Medina teve a revanche contra o japonês Kanoa Igarashi no surfe e venceu a disputa, avançando para as quartas de final. Os atletas se enfrentaram nos Jogos Olímpicos de Tokyo, em 2021, e o brasileiro acabou sendo derrotado pelo japonês.

Na final da ginástica feminina por equipe, o Brasil também superou o Japão. Enquanto a equipe japonesa ficou em oitavo lugar, as brasileiras ganharam medalha de bronze.

Confira outros memes: