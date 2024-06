Botafogo/PB x Ferroviário: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Ferroviário entra em campo neste domingo (9), às 16h30, contra o Botafogo/PB, no estádio Almeidão, em João Pessoa (PB), em jogo pela 8ª rodada da Série C.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: TV Zapping

PALPITE PARA O JOGO

inter@

Ferrão embalado

A equipe coral vem embalada após duas vitórias seguidas em casa, contra Floresta e Londrina, que o tirou do Z4 e o lançou para a zona intermediária da tabela com 7 pontos, já sonhando com G8.

Assim, o técnico Paulinho Kobayashi busca sua 3ª vitória seguida e deve manter a equipe base que venceu o Londrina, exceto pelo lateral-esquerdo Mattheus Silva, suspenso pelo 3ª cartão amarelo. No lugar dele, deve jogar o experiente Ernandes.

O rival coral vive um grande momento na Série C e lidera a 1ª Fase com 16 pontos. São 5 vitórias e 1 empate, mantendo o time invicto.

O técnico Evaristo Piza terá o retorno do meia Bruno Leite, que cumpriu suspensão na vitória sobre o Atletic/MG.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Botafogo/PB:

Dalton; Lenon, Douglas, Wendel Lomar e Evandro; Thallyson, Edmundo, Bruno Leite e Dudu; Joãozinho e Pipico. Técnico: Evaristo Piza

Ferroviário:

Douglas Dias, Renan Luis, Alisson, Willian Rocha e Ernandes, Ralph, Wilker, Romarinho, Marcelinho, Vinícius Alves e Ciel. Técnico: Paulinho Kobayashi

BOTAFOGO/PB X FERROVIÁRIO | FICHA TÉCNICA

Competição: 8ª rodada da Série C do Brasileirão 2024

Local: Almeidão, em João Pessoa (PB)

Data: 07/06/2024

Árbitro: Angleison Marcos Vieira Monteiro - RO

Assistente 1: Fabiano da Silva Ramires - ES

Assistente 2: Joverton Wesley de Souza Lima - RO