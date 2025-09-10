Botafogo x Vasco na Copa do Brasil: onde assistir, escalações e horário
Veja como assistir ao vivo ao jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil
Botafogo e Vasco se enfrentam nas quartas de final da Copa do Brasil nesta quarta-feira (10), pela partida de volta. O jogo será às 21h30, no Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ). Veja onde assistir ao vivo à partida e as prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
A partida Botafogo x Vasco nas quartas de final da Copa do Brasil terá transmissão do SporTV (TV fechada), Premiere (pay-per-view) e Prime Video (streaming).
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Botafogo: John; Mateo Ponte (Vitinho), Kaio Pantaleão, Barboza e Alex Telles; Danilo e Marlon Freitas; Artur, Savarino e Montoro (Chris Ramos); Arthur Cabral.
Técnico: Davide Ancelotti
Vasco: Leo Jardim; Paulo Henrique, Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton; Tchê Tchê e Cauan Barros; Rayan, Philippe Coutinho e Nuno Moreira; Vegetti.
Técnico: Fernando Diniz
BOTAFOGO X VASCO | FICHA TÉCNICA
Competição: partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil
Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)
Data: 10/09/2025 (quarta-feira)
Horário: 21h30 (de Brasília)