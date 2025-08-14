Botafogo x LDU pela Libertadores: horário, onde assistir, palpites e escalações
Equipes se enfrentam pelas oitavas do torneio continental
Botafogo x LDU se enfrentam pelo Copa Libertadores nesta quinta-feira (14), pelas oitavas de final do torneio continental. O jogo será às 19h, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
A partida Botafogo x LDU, pela Libertadores, terá transmissão da Paramount+ .
PALPITES
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Botafogo:
John (Neto); Vitinho, David Ricardo, Barboza e Alex Telles; Danilo e Marlon Freitas; Artur, Savarino e Montoro; Arthur Cabral. Técnico: Davide Ancelotti .
LDU: Valle; De La Cruz, Adé, Richard Mina, Leonel Quiñonez, Bryan Ramírez; Gruezo, Cornejo, Villamil; Alzugaray, Jeison Medina. Técnico: Tiago Nunes .
BOTAFOGO x LDU | FICHA TÉCNICA
Competição: Copa Libertadores
Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro
Data: 14/08/2025