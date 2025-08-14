Diário do Nordeste
Botafogo x LDU pela Libertadores: horário, onde assistir, palpites e escalações

Equipes se enfrentam pelas oitavas do torneio continental

Escrito por
Ian Laurindo* ian.prado@svm.com.br
(Atualizado às 13:35)
Jogada
Botafogo LDU se enfrentam pelo Copa Libertadores nesta quinta-feira (14), pelas oitavas de final do torneio continental. O jogo será às 19h, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações. 

ONDE ASSISTIR

A partida Botafogo x LDU, pela Libertadores, terá transmissão da Paramount+ .

PALPITES

 

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Botafogo:

John (Neto); Vitinho, David Ricardo, Barboza e Alex Telles; Danilo e Marlon Freitas; Artur, Savarino e Montoro; Arthur Cabral. Técnico: Davide Ancelotti .

LDU: Valle; De La Cruz, Adé, Richard Mina, Leonel Quiñonez, Bryan Ramírez; Gruezo, Cornejo, Villamil; Alzugaray, Jeison Medina. Técnico: Tiago Nunes .

BOTAFOGO x LDU | FICHA TÉCNICA

  • Competição: Copa Libertadores

  • Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro

  • Data: 14/08/2025

