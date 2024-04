Botafogo x Atlético-GO: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Botafogo entra em campo nesta quinta-feira, 18 de abril, às 21:30h (horário de Brasília), contra o Atlético-GO pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. A partida será no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Ambos os times vêm de derrota na primeira rodada do Brasileirão. O time carioca perdeu para o Cruzeiro, por 3 a 2, no Mineirão, na estreia do nacional. Já o Atlético-GO recebeu o Flamengo e saiu derrotado por 2 a 1.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão através do canal Premiere.

PALPITE

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Botafogo

Gatito Fernández; Damián Suárez; Lucas Halter, Bastos, e Marçal; Gregore (Danilo Barbosa) e Marlon Freitas (Tchê Tchê); Jeffinho, Luiz Henrique, Júnior Santos e Tiquinho Soares. Técnico: Artur Jorge.

Atlético-GO

Ronaldo; Bruno Tubarão, Pedro Henrique, Luis Felipe e Guilherme Romão; Gabriel Baralhas, Rhaldney (Roni), Alejo Cruz e Shaylon; Luiz Fernando e Emiliano Rodriguez. Técnico: Emílio Faro.

FICHA TÉCNICA

Competição: 2ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Data: 18/04/2024 (quinta-feira).

Horário: 21h30 (horário de Brasília).