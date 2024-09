Bolívia x Venezuela: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Bolívia e Venezuela se enfrentam nesta quinta-feira (5) pela sétima rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. A bola rola no gramado do Municipal Stadium El Alto, em La Paz, às 17 horas (de Brasília).

O local do jogo está situado a 4090m acima do nível do mar, sendo o mais alto do mundo. Os bolivianos estão na nona colocação e lutam para se classificar para o torneio mundial. Já os venezuelanos ocupam a quarta posição na tabela.

As equipes já se enfrentaram em 40 oportunidades, com a Bolívia vencendo 16 vezes e a Venezuela 14.

ONDE ASSISTIR

A partida não terá transmissão para o território brasileiro.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Bolívia

Guillermo Vizcarra; Marcelo Suárez, Luís Haquín e Héctor Cuéllar; José Sagredo, Gabriel Villamil, Boris Céspedes e Yomar Rocha; Pablo Vaca e Miguelito; Carmelo Algarañaz. Técnico: Óscar Villegas.

Venezuela

Rafael Romo; Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Yordan Osorio e Miguel Navarro; Yangel Herrera e José Martínez; Yeferson Soteldo, Cristian Casseres e Eduard Bello; Salomón Rondón. Técnico: Fernando Batista.

Bolívia x Venezuela | FICHA TÉCNICA

Competição: Eliminatórias da Copa do Mundo

Local: Municipal Stadium El Alto, em La Paz

Data: 05/09/2024 (quinta-feira)

Horário: 17h (de Brasília)