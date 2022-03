Bolívia x Brasil: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

A Seleção Brasileira entra em campo nesta terça-feira (29), às 20h30 (horário de Brasília), contra a Bolívia, pela 18ª rodada das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo 2022. O duelo ocorre no estádio Hernando Siles, em La Paz.

Líder da competição sul-americana, com 42 pontos em 16 partidas, o Brasil já está garantido no Mundial. Após o confronto, a equipe ainda precisará enfrentar a Argentina, em partida que foi suspenso pela Anvisa em 2021 - a data não foi confirmada.

Assim, o momento é de testes com foco nos convocados para o torneio do Catar, realizado entre novembro e dezembro. Do outro lado, os bolivianos estão eliminados e na vice-lanterna das Eliminatórias, com 15. O grande trunfo é o retrospecto na cidade de La Paz: quatro vitórias, dois empates e apenas duas derrotas. Assim, o país defende o bom retrospecto em casa.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo dos canais SporTV e Rede Globo.

Prováveis Escalações

Brasil | Alisson; Daniel Alves, Marquinhos, Éder Militão e Alex Telles; Fabinho, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Philippe Coutinho, Antony e Richarlison. Técnico: Tite.

Bolívia | Viscarra; Carrasco, Quinteros e José Sagredo; Villamíl, Franz Gonzales, Villarroel, Roberto Fernández e Ramiro Vaca; Henry Vaca e Marcelo Moreno. Técnico: César Farías.

Ficha técnica | veja horário, local e onde assistir

Brasil x Bolívia

Competição: 18ª rodada das Eliminatórias da América do Sul.

Local: estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia.

Data: 29/03/2022 (terça-feira).

Horário: 20h30 (de Brasília).

Árbitro: Eber Aquino (PAR).

Transmissão: TV Globo e Sportv.