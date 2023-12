Bola de Prata 2023: veja resultado da premiação do Brasileirão

O Brasileirão chegou ao fim e para fechar com chave de ouro a temporada de 2023, nesta quinta-feira (7) foi realizado o evento que coroa os melhores jogadores que disputaram a Série A na atual temporada. O Palmeiras, campeão do torneio, teve seis representantes participando da premiação. Os times que formaram o G-4 da primeirona (Botafogo, Grêmio, Flamengo e Atlético-MG) também tiveram seus respectivos participantes.

Veja a seleção do Bola de Prata 2023:

Goleiro: Weverton

Zagueiros: Adryelson e Murilo

Laterais: Piquerez e Mayke

Meias: Raphael Veiga e Arrascaeta

Volantes: Villasanti e Pulgar

Atacantes: Suárez e Hulk

Gol mais bonito

Endrick levou o troféu de gol mais bonito do torneio. O tento premiado aconteceu na virada do Palmeiras sobre o Botafogo por 4 a 3, no dia 1º de novembro.

Legenda: Endrick atuará no Real Madrid a partir de julho de 2024 Foto: Cesar Greco / SE Palmeiras

Melhor jogador da competição

Luis Suárez foi eleito o melhor jogador do Campeonato. O uruguaio foi o vice-artilheiro do Brasileirão, marcando 17 gols e distribuindo 11 assistências.

De que forma acontecem as eleições dos jogadores?

A eleição dos melhores jogadores é elaborada de duas formas: jornalistas da emissora ESPN (detentora dos direitos da premiação) atribuem notas de 0 a 10, que compõem 60% da pontuação. Os outros 40% são calculados a partir de um algoritmo desenvolvido programado para analisar mais de 100 estatísticas de performance de cada jogador