Cruzeiro x Palmeiras: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Cruzeiro e Palmeiras entram em campo nesta quarta (6), às 21h30 de Brasília, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), para disputar a 38ª rodada da Série A do Brasileirão, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro.

O Cruzeiro ocupa atualmente a 14ª colocação na tabela de classificação. O time soma 46 pontos em 37 rodadas disputadas e luta por uma vaga na Copa Sul-Americana. Já o Palmeiras é o líder do Brasileirão com 69 pontos e está com a mão na taça. A equipe pode até perder que fica com o bicampeonato, isso porque, com vantagem de 3 pontos para Atlético/MG e Flamengo, o time de Abel Ferreira ainda tem um saldo superior: 7 a mais que o Galo e 16 a mais que o Flamengo.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: TV Globo, Premiere e Sportv.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CRUZEIRO

Rafael Cabral; William, Neris, Luciano Castán e Marlon; Ian Luccas, Lucas Silva, Japa; Matheus Pereira, Bruno Rodrigues e Arthur Gomes. Técnico: Paulo Autuori

PALMEIRAS

Weverton; Mayke, Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murillo e Piqueréz (Vanderlan); Zé Rafael, Richard Ríos e Veiga; Endrick e Breno Lopes. Técnico: Abel Ferreira

CRUZEIRO X PALMEIRAS | FICHA TÉCNICA

Competição: 38ª rodada da Série A do Brasileirão

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Data: 06/12/2023 (quarta)

Horário: 21h30 (de Brasília)