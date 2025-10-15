Bola da Copa do Mundo de 2026, Trionda tem tecnologia para auxiliar árbitros; veja

A Copa do Mundo de 2026, que será a maior edição da história do torneio com 48 seleções e três países anfitriões, terá uma bola oficial que carrega uma mensagem especial em seu design. Batizada de Trionda, a bola faz referência à “ola” — movimento de torcida popularizado nas arquibancadas desde a Copa do México — e ao número três, em alusão aos três países-sede da competição.

A apresentação da Trionda ocorreu em Nova York. A bola apresenta um visual tricolor, representando as cores das bandeiras dos Estados Unidos (azul), Canadá (vermelho) e México (verde). Além das cores, detalhes como as estrelas americanas, a folha de bordo canadense e a águia mexicana aparecem discretamente, simbolizando cada nação anfitriã.

Sam Handy, gerente-geral da Adidas, fabricante da bola, explicou que o sufixo “onda” no nome Trionda faz uma homenagem à primeira aparição da “ola” no Mundial, que ocorreu nos Estados Unidos em 1994 — ano em que o Brasil conquistou seu tetracampeonato. Ainda de acordo com a fabricante, esta é a bola mais precisa já desenvolvida pela marca, projetada para favorecer o aumento de gols com maior controle durante dribles e finalizações.

Inovação a favor da arbitragem

Um dos principais avanços da Trionda está na parte tecnoclógica: um chip lateral com sensor de movimento equipado com uma unidade de medição inercial (IMU) de 500Hz foi incorporado em uma camada especial de um dos quatro painéis da bola, substituindo o sistema centralizado tradicional. Para manter a estabilidade, os outros três painéis receberam contrapesos.

Essa inovação permite o envio de informações em tempo real ao VAR, ajudando os árbitros a tomar decisões mais rápidas em casos de impedimento. Desenvolvida em parceria com a empresa Kinexon, essa tecnologia também possibilita identificar cada toque na bola, facilitando a análise de situações complexas, como eventuais faltas de mão. A Adidas informou que essa bola não estará disponível para venda ao público.