Boca Juniors x Corinthians: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Boca Juniors entra em campo nesta terça-feira (17), às 21h30 (horário de Brasília), contra o Corinthians, pela 5ª rodada da Taça Libertadores da América. O duelo acontece no La Bombonera, em La Boca (ARG).

A equipe paulista busca a classificação antecipada ao mata-mata do torneio da Conmebol. Com sete pontos, lidera o Grupo E. O time argentino, por sua vez, figura na vice-liderança, com seis pontos.

Palpite para o jogo

Onde assistir

A partida será transmitida ao vivo no SBT, no ESPN e no Star+.

Prováveis escalações

Boca Juniors: Rossi; Advíncula, Marcos Rojo, Zambrano e Fabra; Fernández, Varela, Ramírez, Romero e Salvio; Benedetto. Técnico: Sebastián Battaglia.

Corinthians: Cássio; Gil, Raul Gustavo e Robson; Maycon, Du Queiroz, Renato Augusto, Willian e Lucas Piton; Júnior Moraes e Róger Guedes. Técnico: Vitor Pereira.

Ficha técnica | Boca Juniors x Corinthians

Local: La Bombonera, em La Boca (ARG)

Data: 17/05/2022 (terça-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Christian Ferreyra (URU)

Assistentes: Nicolás Taran (URU) e Martín Soppi (URU)

