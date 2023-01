Bia Haddad, Luisa Stefani e Rafael Matos vencem jogos no Aberto da Austrália

Os brasileiros Beatriz Haddad Maia, Luisa Stefani e Rafael Matos tiveram um dia positivo no Aberto da Austrália. Nesta sexta-feira (20), eles venceram seus jogos nas chaves de duplas do Grand Slam disputado em Melbourne. Luisa e Rafael jogaram juntos, nas mistas.

Bia Haddad e a chinesa Shuai Zhang estrearam contra a forte dupla formada pela americana Bethanie Mattek-Sands e pela canadense Leylah Fernandez. E, após ser eliminada na estreia na chave de simples, Bia flertou com nova derrota precoce. Ela e a chinesa começaram mal a partida, perderam o primeiro set e chegaram a estar com duas quebras de saque atrás das rivais no segundo set.

A reação, contudo, veio forte. Bia e Zhang buscaram a virada na segunda parcial e mantiveram o alto nível técnico no terceiro set: 6/7 (5/7), 6/4 e 6/3. Na segunda rodada, brasileira e chinesa vão enfrentar as checas Miriam Kolodziejova e Marketa Vondrousova. Bia é a atual vice-campeã de duplas no Aberto da Austrália. No ano passado, chegou à final formando parceria com a casaque Anna Danilina.

Nas duplas mistas, Luisa Stefani e Rafael Matos começaram com tudo. Eles arrasaram os chineses Xinyun Han e Zhizhen Zhang por 6/2 e 6/0. Na segunda rodada, que já equivale às oitavas de final, os brasileiros vão duelar com Mattek-Sands, que nas mistas forma dupla com o também experiente croata Mate Pavic.

A partida marcou a estreia de Luisa no Aberto da Austrália e o seu retorno a um torneio de Grand Slam. Ela não jogava num Major desde que sofreu lesão nas semifinais do US Open de 2021 - o problema a tirou de quadra por um ano.

Nas duplas femininas, Luisa não conseguiu sequer jogar a estreia porque sua parceira desistiu da chave. E, nas duplas masculinas, Matos foi eliminado logo na rodada de abertura.

A sexta-feira só foi complicada para Marcelo Melo. O ex-número 1 do mundo desistiu da competição, na qual iria estrear no sábado, porque seu parceiro, o americano Mackenzie McDonald, sofreu uma lesão abdominal durante jogo de simples e abandonou o Aberto da Austrália.