Bia Haddad avanças às quartas de final do WTA 500 sem precisar entrar em quadra

Beatriz Haddad avançou às quartas de final do WTA 500 de Tóquio. A brasileira não precisou entrar em quadra, pois o jogo contra Naomi Osaka foi cancelado após a atleta japonesa, ex-número 1 do mundo, alegar problema médico. O duelo válido pela segunda rodada seria realizado nesta quinta-feira (22).

Garantida na próxima fase, Bia vai enfrentar Veronika Kudermetova na briga por uma vaga nas semifinais. A russa, que é 13ª no ranking, vem de vitória em cima da mexicana Fernanda Conteras.

Osaka não especificou a causa do problema que a tirou do duelo com Bia Haddad (16º). Em comunicado, a jogadora agradeceu o carinho do público

"Este foi e sempre será um torneio especial para mim e eu gostaria de ter entrado na quadra hoje, mas meu corpo não me deixa. Obrigado por todo o seu apoio esta semana e nos vemos no próximo ano", disse a japonesa.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte