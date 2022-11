Bélgica x Egito: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Bélgica e Egito entram em campo nesta sexta-feira (18), às 12h de Brasília, no Jaber Al-Ahmad International Stadium, em Ardiya (KUW), para disputar um amistoso internacional preparatório para a Copa do Mundo de 2022, no Catar.

A Bélgica é considerada uma das seleções candidatas ao título da Copa do Mundo. Os belgas eliminaram o Brasil nas quartas de final do Mundial de 2018, na Rússia. Nesta edição do torneio, a Bélgica está no Grupo F, ao lado de Canadá, Croácia e Marrocos. A estreia acontece no dia 23, diante do Canadá. O segundo jogo será contra Marrocos, no dia 27. Os belgas encerram a fase de grupos contra a Croácia, no dia 1º de dezembro.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida com exclusividade pelo SporTV.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Bélgica: Courtois; Faes, Alderweireld e Vertonghen; Castagne, Tielemans, Witsel e Carrasco; De Bruyne e Hazard; Batshuayi. Técnico: Roberto Martínez.

Egito: El Shenawy; Gaber, Hegazi, Alaa e Hamdi; Ashour, Elneny e Hamada; Salah, M. Mohamed e Trezeguet. Técnico: Rui Vitória.

BÉLGICA X EGITO | FICHA TÉCNICA

Local: Jaber Al-Ahmad International Stadium, em Ardiya (KUW)

Data: 18/11/2022 (sexta-feira)

Horário: 12h (de Brasília)

Árbitro: não informado