Bastidores: a mensagem de Condé ao elenco do Ceará para a reta final da Série A

Léo Condé, técnico do Ceará, ficou muito satisfeito com o desempenho da equipe na vitória sobre o Fluminense no último domingo (4), pela Série A do Brasileirão. Após a partida, ainda no vestiário do Castelão, o treinador deixou uma mensagem ao elenco alvinegro.

O resgate da nossa identidade, um time brigador, vibrante. Foi bonito de ver vocês jogarem, a unidade, onde tinha um dos caras, tinha dois nossos. O pessoal do lado de fora jogando junto, passando uma energia muito grande para quem estava jogando. Agora na reta final, mais do que nunca, vamos precisar disso. Vamos manter essa chama acesa, essa competitividade. É difícil jogar com a gente, a gente sempre traçou isso no início do ano. É difícil jogar com o Ceará, e hoje a gente resgatou isso, e vai ser até o final. Léo Condé Técnico do Ceará

O Ceará venceu o Fluminense por 2 a 0, com gols marcados pelos atacantes Galeano e Pedro Raul. A atuação do Vovô foi muito elogiada pelos torcedores alvinegros, que também destacaram o sistema defensivo, que não sofreu gols e teve atuação sólida.

O Ceará ocupa atualmente a 12ª colocação na tabela de classificação da Série A, somando 38 pontos em 31 jogos. A vitória sobre o Fluminense fez o Vozão ganhar duas posições e aumentar sua distância para a zona de rebaixamento para sete pontos.